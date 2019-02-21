Son Dakika Haberleri: İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Yıllık Yüzde 25.65 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Yıllık Yüzde 25.65 Arttı

35 dakika önce

– İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık 2018'de yıllık yüzde 25.65 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi Aralık'ta Yıllık Yüzde 25.65 Arttı, System.String[]
– İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık 2018'de yıllık yüzde 25.65 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında İME aylık bazda yüzde 1.85 ve malzeme endeksi yüzde 2.81 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.62 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 29.21, işçilik endeksi de yüzde 17.45 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.26 arttı. Aynı dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.19 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.52 yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30.21, işçilik endeksi de yüzde 17.43 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.28 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4.74 geriledi ve işçilik endeksi yüzde 0.98 yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26.09, işçilik endeksi de yüzde 17.48 arttı. (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:11 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İşçi, Aralık, Ekonomi
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