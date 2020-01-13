İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,74, işçilik endeksi yüzde 25,61 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 8,57, AYLIK YÜZDE 0,07 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,05 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 25,78 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 4,50 ARTARKEN AYLIK YÜZDE 0,34 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,46, işçilik endeksi yüzde 0,06 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,51 azaldı, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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