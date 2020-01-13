İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı - Son Dakika Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,02 azaldı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,74, işçilik endeksi yüzde 25,61 arttı.


Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 8,57, aylık yüzde 0,07 arttı


Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,05 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 25,78 arttı.


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 4,50 artarken aylık yüzde 0,34 azaldı


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,46, işçilik endeksi yüzde 0,06 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,51 azaldı, işçilik endeksi yüzde 24,96 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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