İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,03 arttı

2021 yılı Şubat ayında İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 27,59 arttı, aylık yüzde 0,03 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,04, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,64, işçilik endeksi yüzde 19,73 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28,23, AYLIK YÜZDE 0,12 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,19 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,61, işçilik endeksi yüzde 20,05 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,38 arttı, aylık yüzde 0,56 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,56 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,81 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,55, işçilik endeksi yüzde 18,54 arttı.

(İHA)