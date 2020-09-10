İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,95 arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,66, işçilik endeksi yüzde 14,67 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9,59, AYLIK YÜZDE 0,75 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,10, işçilik endeksi yüzde 14,87 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,79, AYLIK YÜZDE 1,62 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,22, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,25, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı.

(İHA)