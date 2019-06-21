Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı
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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı

26 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayına ait 'İnşaat Maliyet Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi yüzde 0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,52, işçilik endeksi yüzde 26,15 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,39 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,94, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,75, işçilik endeksi yüzde 26,23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,28 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,75, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,79, işçilik endeksi yüzde 25,86 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
bina, Türkiye İstatistik Kurumu, nisan, inşaat, Ekonomi
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