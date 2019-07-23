Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,69 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,69 arttı

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69 arttı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,69 arttı, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,30, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,67 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15, işçilik endeksi yüzde 0,65 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,75 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,30, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,10, işçilik endeksi yüzde 25,38 arttı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Mahalleye yayılan dayanılmaz kokunun altından 5 günlük ceset çıktı Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:15:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,69 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]