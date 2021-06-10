İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı

İnşaat maliyet endeksi, nisan ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 35,48 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 35,48 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 yükseliş gösterirken yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi yüzde 20,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi yüzde 20,92 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,46, işçilik endeksi yüzde 0,41 yükseldi.

Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,57, işçilik endeksi yüzde 19,49 artış kaydetti.