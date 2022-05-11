İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 9,58 arttı - Son Dakika
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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 9,58 arttı

11.05.2022 10:03
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 9,58 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 101,57, aylık yüzde 9,58 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 101,57, aylık yüzde 9,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 98,14, aylık yüzde 8,80 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 113,28, aylık yüzde 12,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı.

(İHA)

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Bina inşaatı maliyet endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 9,58 arttı - Son Dakika


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