Son Dakika Haberleri: İnşaat Maliyet Endeksi Geriledi

İnşaat Maliyet Endeksi Geriledi

42 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi Kasım'da yüzde 3,13 düştü.

İnşaat Maliyet Endeksi Geriledi, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi Kasım'da yüzde 3,13 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,13 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,28 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,47, işçilik endeksi yüzde 17,42 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,73 DÜŞTÜ Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,79 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,99, işçilik endeksi yüzde 17,52 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,42 DÜŞTÜ Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,13 düştü. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,82, işçilik endeksi yüzde 17,08 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

İşçi, Ekonomi
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