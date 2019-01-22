Son Dakika Haberleri: İnşaat Maliyet Endeksi Kasım'da Yıllık Yüzde 29.95 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Kasım'da Yıllık Yüzde 29.95 Arttı

34 dakika önce

– İnşaat maliyetleri Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.95 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi Kasım'da Yıllık Yüzde 29.95 Arttı, System.String[]
– İnşaat maliyetleri Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.95 arttı. Aynı dönemde, bina inşaatı maliyetleri yüzde 30.21 artarken, bina dışı maliyetlerdeki artış da yüzde 29.11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) inşaat maliyet endeksi (İME) verilerine göre Kasım'da bir önceki aya göre;

inşaat maliyet endeksi yüzde 3.13

malzeme endeksi yüzde 4.28 düşerken

işçilik endeksi yüzde 0.04 arttı.

Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 35.47, işçilik endeksi de yüzde 17.42 arttı.

TÜİK'e göre;

"Bina inşaatı maliyet endeksi Kasım'da, bir önceki aya göre yüzde 2.73 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.21 arttı. Malzeme endeksi Kasım'da Ekim ayına göre yüzde 3.79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.99 arttı. İşçilik endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0.10, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 17.52 arttı.

"Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım'da, bir önceki aya göre yüzde 4.42 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.11 arttı. Malzeme endeksi Ekim ayına göre yüzde 5.81 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.82 arttı. İşçilik endeksi de Kasım'da aylık yüzde 0.13 gerilerken, yıllık yüzde 17.08 arttı." (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
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