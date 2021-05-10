İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,44 arttı

2021 yılı Mart ayında İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 31,97, aylık yüzde 3,44 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,36 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,96, işçilik endeksi yüzde 20,36 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 31,62, aylık yüzde 3,18 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,60, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,18, aylık yüzde 4,32 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,83, işçilik endeksi yüzde 0,78 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 39,76, işçilik endeksi yüzde 19,37 arttı. - İSTANBUL