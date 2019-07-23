Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı
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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

49 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 
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