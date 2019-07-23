İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı
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İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.
İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22
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