İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 5,80, aylık yüzde 1,36 arttı.

İnşaat maliyet endeksi 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 5,80, aylık yüzde 1,36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 15,37 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,09, AYLIK YÜZDE 1,03 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,40, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,31, işçilik endeksi yüzde 15,30 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1,55, AYLIK YÜZDE 2,51 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,10, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,99 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı - Son Dakika
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