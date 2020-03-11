İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı - Son Dakika
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İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 12,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,85, işçilik endeksi yüzde 16,63 arttı.


Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 9,27, aylık yüzde 5,03 arttı


Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34, işçilik endeksi yüzde 12,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 16,62 arttı.


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 9,45, aylık yüzde 5,27 arttı


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 9,90 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,39, işçilik endeksi yüzde 16,69 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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