İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı - Son Dakika Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı.

İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,95, işçilik endeksi yüzde 15,57 arttı.


Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 7,88, aylık yüzde 0,53 arttı


Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,21, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı.


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 3,73 arttı, aylık yüzde 1,79 azaldı


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,48 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:13 Kaynak: İHA


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