İnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 0,62 düştü
1 saat önce
İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.
İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35
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