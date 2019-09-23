Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 0,62 düştü
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İnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 0,62 düştü

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi temmuzda yüzde 0,62 düştü, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,62 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 
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