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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,74 arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,74 arttı

10.02.2022 10:09
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,74 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,88, AYLIK YÜZDE 15,23 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 70,63, AYLIK YÜZDE 17,27 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

(İHA)

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Bina inşaatı maliyet endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, İnşaat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,74 arttı - Son Dakika


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