İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7.62 yükseldi

Türikye genelinde İnşaat maliyet endeksi, 2019'un Kasım ayında aylık yüzde 0.02 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) inşaat maliyet endeksi Kasım ayı verilerine göre;

"Malzeme endeksi aylık yüzde 0.15 azalırken işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Yıllık olarak da malzeme endeksi yüzde 0.74, işçilik endeksi yüzde 25.61 arttı.

"Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık 0.07 artarken yıllık da yüzde 8.57 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 0.05 azalırken işçilik endeksi yüzde 0.30 arttı. Malzeme endeksi yıllık yüzde 1.78, işçilik endeksi de yüzde 25. 78 arttı.

"Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen aya göre yüzde 0.34 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.50 arttı.Malzeme endeksi aylık yüzde 0.46, işçilik endeksi ise yüzde 0.06 azaldı. Yıllık olarak malzeme endeksi yüzde 2.51 azalırken işçilik endeksi yüzde 24.96 arttı." (Grafik&Tablo)