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İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı

11.08.2021 10:12
İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,23 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi yüzde 19,88 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,49, AYLIK YÜZDE 2,85 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,15 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,46, AYLIK YÜZDE 3,05 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 arttı.

-İHA-

İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran, İnşaat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat maliyet endeksi yüzde 2,89 arttı - Son Dakika


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