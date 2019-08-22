İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı
1 saat önce
İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.
İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:25
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