Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı
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İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:25 
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