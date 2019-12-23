İnşaat maliyeti arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,43 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,38 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,10 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,03 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,52 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,03 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,75 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,87 arttı.

(İHA)