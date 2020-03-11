İnşaat maliyeti arttı - Son Dakika
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İnşaat maliyeti arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 9,31, aylık yüzde 5,09 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 12,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,85, işçilik endeksi yüzde 16,63 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9,27, AYLIK YÜZDE 5,03 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34, işçilik endeksi yüzde 12,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 16,62 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9,45, AYLIK YÜZDE 5,27 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 9,90 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,39, işçilik endeksi yüzde 16,69 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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