İnşaat maliyeti yüzde 25,65 arttı
11 dakika önce
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi.
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:30
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor
AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı