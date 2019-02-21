Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyeti yüzde 25,65 arttı

İnşaat maliyeti yüzde 25,65 arttı

11 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi.

İnşaat maliyeti yüzde 25,65 arttı, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:30 

Aralık, Ekonomi
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