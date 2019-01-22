İnşaat maliyeti yüzde 30 arttı
23 dakika önce
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,13 gerilerken, Kasım 2017'ye göre yüzde 29,95 artış gösterdi.
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,13 gerilerken, Kasım 2017'ye göre yüzde 29,95 artış gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:25
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