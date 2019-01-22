Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyeti yüzde 30 arttı

İnşaat maliyeti yüzde 30 arttı

23 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,13 gerilerken, Kasım 2017'ye göre yüzde 29,95 artış gösterdi.

İnşaat maliyeti yüzde 30 arttı, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,13 gerilerken, Kasım 2017'ye göre yüzde 29,95 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:25 

Ekonomi
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