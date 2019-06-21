Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyetinde yüzde 26 artış
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İnşaat maliyetinde yüzde 26 artış

23 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.

İnşaat maliyetinde yüzde 26 artış, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23 
nisan, inşaat, Ekonomi
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