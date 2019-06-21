İnşaat maliyetinde yüzde 26 artış
23 dakika önce
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:23
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