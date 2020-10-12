İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı - Son Dakika

İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı

12.10.2020 11:07
İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde inşaat maliyetleri, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.79, yıllık bazda yüzde 13.04 arttı.

Türkiye genelinde inşaat maliyetleri, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.79, yıllık bazda yüzde 13.04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.79, işçilik maliyetleri yüzde 0.75, yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 12.51, işçilik maliyetleri yüzde 14.16 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri de aylık bazda yüzde 2.60 ve yıllık bazda da yüzde 12.73 arttı. Aylık bazda, malzeme maliyetleri yüzde 3.55, işçilik maliyetleri de yüzde 0.72 ve yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 11.97, işçilik maliyetleri de yüzde 14.29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri, aylık bazda yüzde 3.42, yıllık bazda yüzde 14.11 arttı. Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 4.57, işçilik maliyetleri yüzde 0.85 arttı. Yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 14.29, işçilik maliyetleri de yüzde 13.68 arttı. (Grafik)


İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı
İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı
İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı
İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı
İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ağustos, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı - Son Dakika Ekonomi

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