İnşaat maliyetleri Ağustos'ta aylık yüzde 2.79 arttı

Türkiye genelinde inşaat maliyetleri, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.79, yıllık bazda yüzde 13.04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.79, işçilik maliyetleri yüzde 0.75, yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 12.51, işçilik maliyetleri yüzde 14.16 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri de aylık bazda yüzde 2.60 ve yıllık bazda da yüzde 12.73 arttı. Aylık bazda, malzeme maliyetleri yüzde 3.55, işçilik maliyetleri de yüzde 0.72 ve yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 11.97, işçilik maliyetleri de yüzde 14.29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri, aylık bazda yüzde 3.42, yıllık bazda yüzde 14.11 arttı. Aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 4.57, işçilik maliyetleri yüzde 0.85 arttı. Yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 14.29, işçilik maliyetleri de yüzde 13.68 arttı. (Grafik)