Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 0,73 geriledi
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 0,73 geriledi

İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 0,73 geriledi

39 dakika önce

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı.

İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 0,73 geriledi, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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