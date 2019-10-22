İnşaat maliyetleri ağustosta aylık yüzde 0,73 geriledi
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İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı.
İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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