İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı

İnşaat maliyetleri Ekim'de aylık bazda yüzde 2.99, yıllık bazda da yüzde 19.49 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.01 artarken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 0.75 oldu. Yıllık bazda ise, malzeme maliyeti yüzde 22.08, işçilik maliyeti de yüzde 14.02 arttı.

TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyeti, Ekim'de aylık bazda yüzde 2.94, yıllık bazda da yüzde 19.34 yükseldi.Bina inşaatında, aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.00, işçilik maliyeti yüzde 0.67 arttı. Yıllık bazda ise, malzeme maliyeti yüzde 21.81, işçilik maliyeti yüzde 14.23 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, Ekim'de aylık bazda yüzde 3.16, yıllık bazda yüzde 20.01 arttı. Bina dışı yapılarda Ekim'de aylık bazda malzeme maliyeki yüzde 4.02, işçilik maliyeti yüzde 1.05, yıllık bazda da malzeme maliyeti yüzde 22.96, işçilik maliyeti yüzde 13.27 arttı. (Grafik)