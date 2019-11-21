Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı
Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı - Son Dakika Ekonomi

İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi (İME) Eylül ayında yıllık yüzde 4.02 artarken, aylık yüzde 0.59 düştü.

İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi (İME) Eylül ayında yıllık yüzde 4.02 artarken, aylık yüzde 0.59 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.41, işçilik endeksi de yüzde 0.97 düştü. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 24.63 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Eylül'de Ağustos ayına göre yüzde 0.73 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5.53 arttı.

Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.61, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1.78 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 24.93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Eylül ayında aylık yüzde 0.08 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.73 düştü.

Eylül'de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.25 artarken, işçilik endeksi yüzde 0.84 düştü. Ayrıca, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 8.44 düşerken, işçilik endeksi yüzde 23.55 yükseldi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyetleri Eylül'de yıllık yüzde 4.02 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]