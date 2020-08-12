İnşaat maliyetleri Haziran'da aylık yüzde 0.78 arttı

İnşaat maliyetleri Haziran ayında aylık bazda yüzde 0.78, yıllık bazda da yüzde 7.47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu(nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran'da aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1.34 artarken işçilik maliyeti yüzde 0.33 azaldı.

TÜİK verilerine göre, Haziran'da yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 4.19 ve işçilik maliyetleri de yüzde 14.73 arttı.Bina inşaatı maliyetleri de, Haziran'da aylık bazda yüzde 0.45, yıllık bazda yüzde 8.04 arttı. Haziran'da aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.76 artarken, işçilik maliyetleri yüzde 0.16 azaldı. Haziran'da yıllık bazda ise, malzeme maliyetleri yüzde 4.84 ve işçilik maliyetleri de yüzde 14.93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri de Haziran'da aylık bazda yüzde 1.92 ve yıllık bazda yüzde 5.56 arttı. Bu kapsamda aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 3.31 artarken işçilik maliyetleri yüzde 0.98 azaldı. Haziran'da yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 2.12 ve işçilik maliyetleri de yüzde 14.02 arttı. (Grafik)