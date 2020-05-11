İnşaat maliyetleri Mart'ta aylık bazda değişmedi

İnşaat maliyetleri, Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.92 arttı.

İnşaat maliyetleri, Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.92 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0.08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0.17 azalırken. yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 2.95, işçilik endeksi yüzde 15.57 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0.53, yıllık bazda yüzde 7.88 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 3.73 arttı, aylık yüzde 1.79 azaldı Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0.53, yıllık bazda yüzde 7.88 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 3.73 arttı, aylık yüzde 1.79 azaldı Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1.79 azaldı, yıllık bazda yüzde 3.73 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 2.66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0.08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1.06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15.48 arttı. (Grafik)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü

100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak