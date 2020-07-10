İnşaat maliyetleri Mayıs'ta yüzde 1.36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda, malzeme endeksi yüzde 1.78, işçilik endeksi yüzde 0.51 ve yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 1.55, işçilik endeksi yüzde 15.37 arttı.

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Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı