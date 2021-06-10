İnşaat maliyetleri Nisan'da yıllık yüzde 35.48 yükseldi

İnşaat maliyetleri Nisan'da aylık bazda yüzde 3.54, yıllık bazda da yüzde 35.48 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 4.89, işçilik maliyeti yüzde 0.53 arttı; yıllık bazda da, malzeme fiyatları yüzde 43.07, işçilik maliyeti de yüzde 20.62 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri de aylık bazda yüzde 3.61, yıllık bazda da yüzde 34.63 arttı. Aylık bazda bina inşaatı malzeme fiyatları yüzde 5.02, işçilik maliyeti de yüzde 0.56, yıllık bazda da malzeme fiyatları yüzde 41.77, işçilik maliyeti de yüzde 20.92 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri, aylık bazda yüzde 3.29, yıllık bazda yüzde 38.42 arttı. Aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.46, işçilik maliyeti yüzde 0.41 ve yıllık bazda da malzeme fiyatları yüzde 47.57, işçilik maliyeti yüzde 19.49 arttı. (Grafik)