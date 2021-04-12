İnşaat maliyetleri Şubat'ta yıllık yüzde 27.59 arttı

İnşaat maliyetleri Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.03 düşerken, yıllık bazda yüzde 27.59 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.04, işçilik maliyetleri yüzde 0.02 azalırken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 31.64 ve işçilik maliyeti yüzde 19.73 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri de aylık bazda yüzde 0.12 ve yıllık bazda yüzde 28.23 yükseldi. Bina inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 0.19 artarken, işçilik maliyeti yüzde 0.04 azalırken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 32.61, işçilik maliyeti yüzde 20.05 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri, aylık bazda yüzde 0.56 azalırken, yıllık yüzde 25.38 yükseldi. Bina dışı yapı inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 0.81 azalırken, işçilik maliyeti yüzde 0.05 arttı, yıllık bazda da, malzeme maliyetleri yüzde 28.55, işçilik maliyetleri de yüzde 18.54 yükseldi. (Grafik)