İnşaat maliyetleri Temmuz'da aylık yüzde 0.95 arttı

Türkiye genelinde inşaat maliyetleri Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.95 ve yıllık bazda yüzde 9.17 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1.35, işçilik maliyetleri yüzde 0.12 ve yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 6.66 işçilik maliyetleri yüzde 14.67 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri aylık bazda yüzde 0.75, yıllık bazda yüzde 9.59 arttı. Bina inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1.09 işçilik maliyetleri yüzde 0.08 arttı; yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 7.10 işçilik maliyetleri yüzde 14.87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyetleri aylık bazda yüzde 1.62, yıllık bazda da yüzde 7.79 arttı. Bina dışı yapılarda ylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 2.22 işçilik maliyetleri yüzde 0.27 arttı; yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 5.25 işçilik maliyetleri yüzde 13.96 arttı. (Grafik)