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İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi - Son Dakika

İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi

15.09.2021 16:07
İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi, System.String[]

TÜİK rakamlarına göre, inşaat maliyetlerinin yüzde 45 arttığını ve şantiyelerin maliyet kontrollerinin önem kazandığını belirten PirCloud kurucusu Sedat Yazıcı, "İnşaat ve enerji sektörlerinde maliyet kontrolü en önemli konularından biri oldu.

TÜİK rakamlarına göre, inşaat maliyetlerinin yüzde 45 arttığını ve şantiyelerin maliyet kontrollerinin önem kazandığını belirten PirCloud kurucusu Sedat Yazıcı, "İnşaat ve enerji sektörlerinde maliyet kontrolü en önemli konularından biri oldu. Şantiye maliyetlerini yapay zeka ile yöneten müteahhit avantaj elde ediyor" dedi.

Dijitalleşmenin inşaat sektörünü etkileyerek maliyet artırmada potansiyel olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Yerli bir yazılım olarak geliştirilen PirCloud, şantiyelerin, inşaat ve enerji başta olmak üzere proje bazlı çalışan üretim ve hizmet sektörlerinin dijitalleşmesini hedefliyor. Farklı alanlardaki entegre yönetim çözümleriyle dijitalleşme, e-dönüşüm, kurumsal dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin 2010'dan beri hizmetinde olan sistem, yapay zeka ve bulut bilişim teknolojileri alt yapısına sahip" diye konuştu.

EN ACİL İHTİYAÇ MALİYETLERİN AKILLI YÖNETİM SİSTEMLERİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI

TÜİK'in temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine de değinen Yazıcı şu bilgileri paylaştı:

"TÜİK, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre, aylık bazda yüzde 2,56, yıllık bazda yüzde 44,76 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21, bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 artı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,67, işçilik endeksi ise yüzde 20,37 yükseliş kaydetti. Bu rakamlara baktığımızda müteahhittin ve şantiyelerin en acil ihtiyacının bir inşaatın maliyetini akıllı yönetim sistemi ile öngörülebilir ve sürdürülebilir kılması olduğunu anlıyoruz."

"MALİYET VE STOK VERİLERİ DÜZENLİ İŞLENMELİ"

Çimentocular ve müteahhitler arasında anlaşmazlık sonrası boykot kararı çıktığını ifade eden Yazıcı, "Çıkan boykot kararı sonucunda müteahhitler geçici olarak inşaatları durdurdu. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini duyurdu. Tellioğlu, boykotun süresine gelişmelere göre karar vereceklerini söyledi" dedi.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sedat Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemlerde artan maliyetler müteahhitlere geçici süreyle de olsa şantiyelerini durdurma kararı aldırıyor. Peki sonraki aylarda ne olacak, elbette inşaat yapıp satarak para kazanmaya çalışan müteahhitler işe devam edecekler. Çünkü işleri bu. Peki bu sorun çözülse de bu firmalar ne yapmalılar? Şantiyeleri için şirket merkezine başta maliyet, stok, puantaj, vb. verileri günlük hatta saatlik şantiyelerden göndermeliler. 'Hedeflenen ve Gerçekleşen' şeklinde iki başlıkta ele alacağımız 'Gelir ve Gider' arasındaki fark olan karlılık için bütçe kontrolü çok daha önemli hale geldi. PİR'in temelinde proje-şantiye bütçesi var. Müteahhitin veya ona çalışan taşeron dediğimiz alt yüklenici firmaların PİR yazılım gibi bir sistemleri olmalı. Online olmalı, her yerden erişilebilir ve tüm detaylarıyla hem şantiye sahalarını hem de şirket merkezindeki tüm süreçleri yönetmeli, gerekiyorsa mevcut sistemlerle de entegre olmalı bu sistem.  Şantiye Maliyet Kontrolü için 2010'da Türkiye'nin ilk online şantiye yazılımı olarak yola çıkan PİR Yazılım, yap-sat veya taahhüt yapan tüm şantiyecilerin, müteahhitlerin ve taşeronlarının sorunlarını çok iyi bilmekte ve şantiye kayıp-kaçaklarına, maliyetlerine kıyasla çok ekonomik çözümler üretmektedir. PİR ile şantiye bazlı tüm verilere cep telefonundan tek tıkla ulaşabilecekler. Gün içinde atladıkları konu olursa akşam 21'de gönderilen z raporlarıyla da görebilecekler.

TÜM SÜREÇLER GERÇEK ZAMANLI İŞLENİYOR VE YÖNETİLİYOR

PİR ile dijitalleşen şantiyelerde tüm verilere online ve mobil olarak erişilebildiğini ve verilerin tek bir veri tabanında toplandığını söyleyen Yazıcı, "Tüm süreçler ve iş akışları, fotoğraf ve dokümanlar PİR'e gerçek zamanlı olarak işleniyor. Sahadaki şantiye şefleri ve ilgili ekipler sahada verileri giriyor, merkezde planlama, kontrol ve onaylama işlemleri gerçekleşiyor. Böylece müteahhitler PİR'de toplanan veriler sayesinde cep telefonundan bile şantiyeleri stok, finans, satın alma, bütçe ve tüm diğer detayları ile takip ediyor, günlük-saatlik izleyip çok kolay yönetilebiliyorlar ve anında müdahale edebiliyor. PİR ile optimize edilen süreçlerde karlılık yükselirken, malzeme ve bütçe hareketleri sıkı kontrol edilebiliyor, yöneticiler için hazırlanan özet raporlar ve grafiklerle tüm süreçlerde enformasyon objektifliği ve iletişim sürekliliği tek tuşla sağlanıyor. PİR proje/şantiye bazlı iş yapan işletmelerin muhasebe ve ERP yazılımlarıyla çözülemeyen problemlerinin asıl kök nedeni olan merkez ve proje sahaları arasındaki veri akışı ve süreç kopukluğunu da gideriyoruz. ERP yazılımlarıyla da entegre olabiliyor, örneğin Logo Tiger entegrasyonuyla, merkez ve saha ekiplerinin işlerini kolaylaştırıp, zaman kazandırıyoruz. Müteahhitlerin PİR'e olan ihtiyacını tek cümleyle özetlersek; şirketin ticari yakası ile şantiye yakasını bir araya getiren online yazılım platformu olarak sunuyoruz. PirCloud zaman ve mekan bağımsız yurt içi ve yurt dışı inşaat ve enerji projelerinde kullanılan yapay zeka dahil son teknolojileri içeren yerli ve milli bir Ar-Ge çözümüdür. 7 farklı dilde çalışmakta olup, 12 ülkede irili ufaklı birçok müteahhitlik firmasında kullanılmıştır.


İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi

Türkiye İstatistik Kurumu, Yapay Zeka, Enerji, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat maliyetleri yüzde 45 arttı; maliyet kontrolünde yapay zeka dönemi - Son Dakika
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