Son Dakika Haberleri: İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs'ta yüzde 24.86
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İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs'ta yüzde 24.86

1 saat önce

İnşaat maliyet endeksi (İME) Mayıs ayında yıllık yüzde 24.86 arttı.

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs'ta yüzde 24.86, System.String[]
İnşaat maliyet endeksi (İME) Mayıs ayında yıllık yüzde 24.86 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında İME aylık bazda yüzde 1.69, malzeme endeksi yüzde 2.18 ve işçilik endeksi yüzde 0.59 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 24.30, işçilik endeksi de yüzde 26.17 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Mayıs'ta Nisan ayına göre yüzde 1.67, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.45 arttı. Mayıs'ta geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 2.15, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.02 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.65, yıllık yüzde 26.39 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında aylık yüzde 1.75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23.01 arttı. Geçen aya göre Mayıs'ta malzeme endeksi yüzde 2.30 ve işçilik endeksi yüzde 0.38 arttı. Ayrıca, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.10 ve işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi. (Tablo ve Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
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