İnşaat malzemecileri 2021'den umutlu - Son Dakika

2020 yılında pandemi sebebiyle üretimden etkilenen sektörlerin başında gelen İnşaat malzemecileri 2021 yılına umutlu girdi.

Dekoyap Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yelkenoğlu, 2020 yılı içerisinde pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olduklarını ifade ederek, "2020 yılı birçok açıdan zorlu bir yıldı. Özellikle yılın ilk çeyreği gerçekten çok zordu. Bununla birlikte 2020 yılından çok öğrendiklerimiz olması ile birlikte bu zorlukların getirdiği önemli fırsatlar da oldu. Dekoyap olarak 2020 yılı için hem yeni showroom devreye girmesi ki. Yeni açtığımız showroom Türkiye'nin şu anda bu alanda en büyük showroomlarından biri. Ayrıca depoların ve lojistik anlamında şu anda mevcut depolama alanımızı 25.000 m2 den 50.000 m2 alana taşımış bulunuyoruz" dedi.

Her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de tedarik noktasında zorluklar yaşandığını ifade eden Yelkenoğlu, "Her sektörde olduğu gibi seramik ve laminant sektöründe de tedarik noktasında çok zor bir yıl geçirdik. Üreticiler de özellikle dış talep artmasından dolayı 2020 yılı ilk yarısında özellikle termin noktasında bizim için çok zor bir yıl oldu. Özellikle faizlerin düşmesi inşaat sektöründe malzeme talebine artışın çok yoğun olduğu bir yıl oldu. 2021 yılı ile ilgili hedeflerimizden biri mağazamızın içinde 1.000 m2 yeni Showroom ile birlikte ayrıca Kayseri Cırgalan Bölgesinde halen yatırımı devam eden yeni bir mağazamızı da 2021 yılında devreye almayı hedefliyoruz. 2021 yılının 2020 yılından daha iyi bir yıl olmasını umut ediyoruz. Özellikle sektörde artan talebin devamlılığı, özellikle yurt dışının çok fazla olması bizi bu yıl tedarik noktasında daha da zorlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ