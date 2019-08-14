İnşaat malzemeleri deposunda yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havuzdere köyü girişinde boya ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyeleri ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık bir saatte söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Depoda ve bir araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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