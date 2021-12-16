İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar bulunduManisa'da durdurulan bir aracın içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele... - Son Dakika

- İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar bulundu

Manisa'da durdurulan bir aracın içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipler tarafından durdurulan araç içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehir dışından Manisa'ya tarihi ikonaların (Dini tablo) getirilerek aracı vasıtasıyla yurtdışına satılacağı bilgisine ulaştı. Şüpheliler Y.Ş. ve İ.Ş. isimli şahısların kullandıkları araç, Yunusemre ilçesinde ekipler tarafından durduruldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yapılan arama sonucunda araç içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken kaçakçılık olayı ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.