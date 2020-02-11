İnşaat malzemeleri ihracatı 2019'da miktarda artarken, değerde geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatı, 2018'den 2019'a miktar olarak 10 milyon ton artarken, değer olarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2019 sonuçları açıklandı.

Endeks sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi dış ticaretinde birçok ilkin yaşandığı 2019 yılında, inşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 50 milyon tonu aştı. Buna karşın inşaat malzemeleri sanayisinin, ağırlığını ihracata verdiği 2019'un toplam ihracat değerinde artış olmadı. Geçen yıl değer olarak yüzde 0,3 gerileyen inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, 2019'u 21,5 milyar dolar ile kapadı.

Yoğun rekabet ihracat birim fiyatlarını düşürdü

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, 2019'da miktar olarak bir önceki yıla göre yüzde 25,8 arttı ve 51,68 milyon tona yükseldi.

2019 yılı ihracat ortalama birim fiyatı, 2018'e göre yüzde 20,8 düştü ve 0,42 dolar/kilogram olarak gerçekleşti. İç talepteki keskin daralma nedeniyle 2019 yılında sanayi, ihracata ağırlık verdi ancak yoğun rekabet ihracat birim fiyatlarını düşürdü.

Mineral ürünler yüzde 39,6 artarak ihracatta sürükleyici oldu

İnşaat malzemeleri sanayisinde geçen yıl 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat miktar olarak 2018'in üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 39,6 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan bir diğer alt sektör, yüzde 30,8 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat miktarı yüzde 18,8 arttı. Demir çelik ürünleri ihracatı miktar olarak sadece yüzde 0,6 arttı. İhracatı miktar olarak gerileyen tek alt sanayi grubu yüzde 15,4 ile prefabrik yapılar oldu.

Söz konusu dönemde 8 alt ürün grubunun 5'inde ihracat değer olarak bir önceki yılın üzerine çıktı. 2019 yılında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 11,4 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı, değer olarak yüzde 10,8 arttı. Değer olarak ihracatı düşen 3 alt sektör ise yüzde 8,7 ile demir çelik ürünleri, yüzde 2 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatları, yüzde 3,3 ile prefabrik yapılar oldu.

Geçen yıl 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatı 2018'e göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Birim fiyatı artan tek sektör yüzde 14,4 ile prefabrik yapılar oldu. 2019 yılında mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 20 düştü. Ağaç ve ahşap ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 14,9 geriledi. Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatları da yüzde 10,9 azaldı. İhracat birim fiyatları 2019'da yüzde 6,4 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör metal bazlı ürünler oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında birim fiyatları yüzde 17,9 geriledi

2019'da sanayi ürünleri ihracatı, değer olarak yüzde 1,5 arttı ve 138,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayi ürünleri ihracatı, miktar olarak ise 2019 yılında yüzde 23,7 arttı ve 97,46 milyon tona ulaştı. Miktar olarak tarihin en yüksek sanayi malı ihracatı yaşandı.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2018'e göre yüzde 17,9 düştü ve 1,73 dolar/kilogram seviyesinden 1,42 dolar/kilogram seviyesine indi. Tüm sanayi mallarında ihracat artışı için fiyatlarda indirimler yapıldı.