İnşaat malzemeleri ihracatı Kasım 2020'de 2 milyar doları geçti

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2020 sonuçlarına göre, ekimden sonra kasım ayında da ihracat 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekimden sonra kasım ayında da ihracat 2 milyar doların üzerinde kaydedildi. İnşaat malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı ise 2019 yılı kasım ayında 0,41 dolar/kg iken 2020 yılı kasım ayında, önceki aylardaki düşük performansı sonrası yine 0,41 dolar/kg seviyesine çıktı. Böylece kasımda yılın en yüksek aylık ortalama ihracat birim fiyatına ulaşıldı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, kasım ayında yüksek bir performans gösterdi.

İnşaat malzemeleri sanayisi kasım ayında değer olarak yılın en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İnşaat malzemeleri sanayisinin kasım ayında 2,06 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatı ile aylık ihracat 2 milyar dolar seviyesini aştı. Yurt dışı pazarlarda Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı kasım ayında 5,02 milyon ton olurken, bir önceki yılın kasım ayına göre ihracat miktar olarak yüzde 12,8 arttı. İnşaat malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı ise 2019 yılı kasım ayında 0,41 dolar/kg iken 2020 yılı kasım ayında, önceki aylardaki düşük performansı sonrası yine 0,41 dolar/kg seviyesine çıktı. Böylece kasımda yılın en yüksek aylık ortalama ihracat birim fiyatına ulaşıldı.

İthalat da yüksek seviyelerde gerçekleşti

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 8,7 arttı ve 273 bin tona ulaştı. Kasım ayı ithalatı miktar olarak yılın en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak kasım ayında 693 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2020 yılının en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri ortalama ithalat birim fiyatı kasım ayında 2,54 dolar/kg seviyesine yükseldi. Ekim ayında gerileyen ortalama fiyatlar kasım ayında yeniden arttı. 2019 yılı kasım ayında aylık ortalama ithalat birim fiyatı ise 2,41 dolar/kg seviyesindeydi.

Alt sektörler farklı performans gösterdi

2020 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla farklılık gösterdi. Kasım ayında 8 alt ürün grubundan sadece 2'sinin ihracat birim fiyatları 2019 yılı kasım ayına göre yükseldi. 6 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları düştü. Kasım ayında mineral, taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 5 arttı. Elektrikli malzemeleri ve teçhizatlarının ortalama ihracat birim fiyatı da yüzde 1 arttı. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 23 düştü. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 13,4 geriledi.

2020 yılının kasım ayında 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat miktar olarak 2019 yılının kasım ayı üzerinde gerçekleşti, 2 üründe ise bir önceki yılın altında kalındı. Kasım ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 48,6 ile ağaç ve ahşap ürünleri, yüzde 42,3 ile kimyasal ürünler ve yüzde 27,9 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Kasım ayında ihracatı miktar olarak en çok gerileyen alt sektör yüzde 6,5 ile prefabrik yapılar oldu.

2020 yılının kasım ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak yükseldi. 2020 yılı kasım ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 28,3 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın gerilediği tek alt sektör prefabrik yapılar oldu.

Türkiye sanayi ihracatı hızlı artışlar sonrası kasımda soluklandı

Türkiye sanayi ihracatı eylül ve ekim aylarındaki hızlı performansı sonrası kasım ayında soluklandı. Kasım ayı ihracatı değer ve miktar olarak ekim ayının altında gerçekleşti. 2020 yılı kasım ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki ekim ayına göre yüzde 8,3 azaldı. Kasım ayı ihracatı değer olarak bir önceki yılın kasım ayının ise yüzde 0,7 üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında sanayi ihracatı değer olarak 2020 yılının en yüksek üçüncü aylık ihracatı oldu.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 2020 yılının kasım ayında bir önceki ekim ayına göre yüzde 9,6 düştü. Sanayi ihracatı miktar olarak gerileme gösterdi. Kasım ayında sanayi ihracatı miktar olarak 2020 yılının en yüksek dördüncü aylık ihracatı oldu.

Sanayi malı ortalama ihracatında birim fiyatları ise 2020 yılı ekim ayında 1,36 dolar/kg iken, 2020 yılı kasım ayında 1,38 dolar/kg oldu. Ortalama ihracat birim fiyatları kademeli olarak artmaya devam etti. 2019 yılı kasım ayı ortalama ihracat birim fiyatı ise 1,48 dolar/kg olmuştu.