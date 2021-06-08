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İnşaat malzemeleri ihracatı nisan ayında 2,5 milyar dolar seviyesini aştı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri ihracatı nisan ayında 2,5 milyar dolar seviyesini aştı

08.06.2021 13:51
İnşaat malzemeleri ihracatı nisan ayında 2,5 milyar dolar seviyesini aştı, System.String[]

İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Nisan 2021 sonuçlarına göre, ihracatta yüksek performansını nisan ayında da koruyan inşaat malzemeleri sanayisinin aylık ihracatı uzun yıllar sonra ilk kez 2,5 milyar dolar seviyesini aştı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, 2021 yılı nisan ayında önemli gelişmeler gösterdi. 2020 yılı nisan ayı Covid-19 salgını etkilerinin en yüksek yaşandığı ay olmuştu. Bu nedenle geçen yılın nisan ayı ile yapılan karşılaştırmalarda yüksek artışlar gerçekleşti. Ancak 2021 yılı nisan ayı verileri, baz etkisinden de öte yüksek bir performansa sahne oldu.

2021 yılı nisan ayında, değer olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. İhracat nisan ayında değer olarak 2,54 milyar dolara, miktar olarak ise 5,82 milyon ton seviyesine ulaştı. Nisan ayında miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı yapıldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisi ile yüksek bir performans gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı nisan ayında, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 29,4 arttı. 2020 yılı nisan ayında Covid-19 salgınının etkisi ile ortalama ihracat fiyatları önemli ölçüde düşmüş ve 0,34 dolar/kg olmuştu. İhracat birim fiyatı 2021 yılı nisan ayında 0,44 dolar/kg oldu. 2021 yılında bu kez emtia fiyatlarındaki artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı.

2021 yılı nisan ayında inşaat malzemeleri ithalatı değer bazında 722 milyon dolar ve miktar bazında 295 bin 397 ton olarak gerçekleşti. İthalat 2018 yılı mayıs ayından bu yana en yüksek miktara ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı nisan ayında 2,48 dolar/kg iken 2021 yılı nisan ayında 2,44 dolar/kg oldu.

Pazarlarda aşılama ve iyileşme beklentileri ile talep artışı sürüyor. Buna bağlı olarak nisan ayında inşaat malzemeleri ürünlerinde son yılların en yüksek dış ticareti gerçekleşti. İhracatta yüksek seviyelerin sürmesi bekleniyor.

Performans kuvvetleniyor, ihracat birim fiyatları artıyor

2021 yılı nisan ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. Covid-19 salgınının etkilerinin en çok hissedildiği 2020 yılı nisan ayında ihracatta sert daralmalar yaşandı. Bu nedenle bu yılın nisan ayında yaşanan büyümede geçen yıldan gelen yüksek baz etkisi de bulunuyor.

2021 yılı nisan ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları 2021 yılı nisan ayına göre yükseldi.2021 yılı nisan ayı demir çelik ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Prefabrik yapıların ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 22,4, elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 18,8 arttı. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 18,6, metal ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise nisan ayında yüzde 13,9 yükseldi.

2021 yılının nisan ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat miktar olarak geçen yılın nisan ayının üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 139,2 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 89,9 yükseldi. Prefabrik yapılarda ihracat miktar olarak yüzde 76,1, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 73,4, yalıtım malzemelerinde yüzde 73,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 65,7, demir çelik ürünlerinde yüzde 53,4 ve mineral, taş ve toprak ürünlerinde ise yüzde 40,3 arttı.

2021 yılının nisan ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışlar gerçekleşti. Yüksek artışlarda geçen yılın sert düşüşler yaşanan nisan ayının baz etkisi de bulunuyor. 2021 yılı nisan ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 144,2 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde ve yüzde 115,4 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 108,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 105,8 artış yaşandı. Demir çelik ürünleri ihracatı değer olarak nisan ayında yüzde 94, metal bazlı ürünler ise yüzde 88,7 artış gösterdi. Değer olarak ihracat artışları hem miktar artışından hem de ihracat birim fiyat artışlarından kaynaklandı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnşaat malzemeleri ihracatı nisan ayında 2,5 milyar dolar seviyesini aştı - Son Dakika


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