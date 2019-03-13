İnşaat Malzemeleri İhracatı Ocak'ta Yıllık Yüzde 30.8 Arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'ne göre Ocak ayında inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 30.8 arttı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'ne göre Ocak ayında inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 30.8 arttı.



Endekse göre 3.75 milyon ton ihracatın yapıldığı Ocak ayında, son altı yılın en yüksek ikinci aylık miktar ihracatı gerçekleşti.



Söz konusu endekste, 2018 yılının Ağustos ayından sonra iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle Türkiye'de tüm sanayi sektörlerinin ihracata ağırlık verdiği ve firmaların bu süreçte fiyatlarını düşürerek kendilerine yeni ihracat olanakları oluşturmaya çalıştığı belirtildi.



İhracat birim fiyatı düştü



İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi'nde Ocak ayında farklı eğilimler görüldü. İhracat miktar olarak Ocak ayında 3.75 milyon ton ile son altı yılın en yüksek ikinci aylık miktar ihracatı düzeyine ulaştı, değer olarak da aynı dönemde 1.60 milyar dolar düzeyine indi. Aylık ihracat, fiyat düşüşlerinden olumsuz etkilenirken, ihracat birim fiyatları Ocak ayında, bir önceki yılın 0.56 dolar düzeyinden 0.43 dolara geriledi.



Malzeme ithalatında azalma devam etti



İnşaat malzemeleri ithalatı Ocak ayında 198 bin ton olurken, 2013 yılından bu yana en düşük ikinci aylık ithalat görüldü. İthalat Ocak ayında 539 milyon dolar oldu ve 61 ayın en düşük ikinci düzeyine indi. İthalat birim fiyatları ise geçen yılın Ocak ayı ithal birim fiyatının yüzde 10.6 üzerinde olurken, kilogram başına 2.72 dolar seviyesine geriledi.



Alt sektörlerde de birim fiyatları geriledi



Endeks sonuçlarına göre Ocak ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracat birim fiyatları geçen yılın Ocak ayına göre gerilerken, sadece prefabrik yapıların ihracat birim fiyatları yükseldi, kimyasalların ihracat birim fiyatı ise değişmedi. Ocak ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 33.3 düşüş görüldü. Ağaç ürünleri ihracat birim fiyatı da yüzde 15.1 düştü. Ocak ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracatı miktar olarak geçen yılın Ocak ayına göre arttı. Geçen yılın Ocak ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen iki alt sektör ise yalıtım malzemeleri ile prefabrik ürünler oldu.



En çok gerileme prefabrik yapılarda



Ocak ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 53.5 ile mineral ürünlerde, en düşük miktar artışı ise yüzde 0.3 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu. Aynı döneme sekiz alt ürün grubunun üçünde ihracat değer olarak geçen yılın Ocak ayına göre yükseldi. Bu dönemde en yüksek ihracat değer artışı yüzde 10.4 ile metal bazlı ürünlerde görülürken, değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör ise prefabrik yapılar oldu. - İstanbul

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