İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

10.03.2021 11:21
İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi, System.String[]

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1,82 milyar dolara ulaştı.

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1,82 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarına göre, kısıtlamalar ve sert hava koşulları ihracat performansını yeni yılın başlangıcında zayıflattı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Miktar bazında ihracat ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 gerileyerek 4 milyon 172 bin 743 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı mevsimselliğin de etkisiyle yeni yıla zayıf bir büyüme performansıyla başladı.

Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı ise aynı dönemde küresel emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle 0,37 dolardan 0,43 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde inşaat malzemeleri ithalatı yüzde 3,5 artışla 616 milyon dolar oldu. İthalat, geçen yılın son 3 ayına göre geriledi. Ocakta inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak yüzde 7,8 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat yeni yıla da artışla başladı. İnşaat malzemeleri ithalatında kilogram birim fiyatı 2,46 dolardan 2,54 dolara yükseldi.

Küresel ölçekte aşılama alanındaki iyimserliğin artmasına rağmen birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle inşaat malzemeleri dış ticareti yeni yıla ılımlı bir büyüme temposuyla başladı.

Sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat birim fiyatları arttı

Ocakta sekiz alt ürün grubundan dördünün ortalama ihracat birim fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre artarken, ikisinde değişim gözlenmedi, ikisinde yükseliş görüldü.

Ortalama ihracat birim fiyatı mineral ürünlerde yüzde 15, demir-çelikte yüzde 12,7 arttı, prefabrik yapılarda yüzde 12, metal bazlı ürünlerde yüzde 1,6 geriledi.

Önceki ay ihracatta en yüksek miktar artışı yüzde 31 ile yalıtım malzemelerinde, yüzde 16,5 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Miktar olarak önemli düşüş yüzde 15,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı.

Söz konusu dönemde 8 alt ürün grubunun beşinde ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek artış yüzde 31,4 ile yalıtım malzemelerinde, yüzde 16,9 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatında gerçekleşti. Gerilemede başı çeken ürün grubu ise prefabrik yapılar oldu.

Türkiye, İhracat, İnşaat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi         
20:53
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei