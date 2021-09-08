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İnşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

İnşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

08.09.2021 13:49
İnşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Temmuz 2021 sonuçlarına göre, temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 5,06 milyon ton, değer olarak 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Temmuz 2021 sonuçlarına göre, temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 5,06 milyon ton, değer olarak 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İMSAD açıklamasına göre, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, uzun tatiller nedeniyle çalışma gün sayısının önemli ölçüde azalması, buna bağlı olarak dış ticaret faaliyetlerinin de zayıflaması nedeniyle temmuz ayında daha sınırlı bir performans gösterdi. İhracat 2021 yılı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında ihracat, 2,89 milyar dolar ihracatla rekor seviyeye ulaşan haziran ayı ihracatının altında kaldı. Gerilemede çalışma gün sayısındaki azalma belirleyici oldu.

2021 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 5,06 milyon ton olarak gerçekleşti. Miktar olarak da ihracat önceki ayların altında seyretti. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatındaki yavaşlama iç nedenlerden kaynaklandı. Pazarlardaki iyileşme ve canlanma temmuz ayında da devam etti. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İhracat birim fiyatlarında artış sürüyor

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 31,4 arttı. 2020 yılı temmuz ayında ortalama ihracat fiyatları 0,35 dolar/kilogram iken 2021 yılı temmuz ayında 0,46 dolar/kilogram oldu.

2021 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri ithalatı ise 631 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat bir önceki haziran ayına göre geriledi. 2021 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri ithalatı 227 bin 478 ton oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı temmuz ayında 2,85 dolar/kilogram iken 2021 yılı temmuz ayında 2,77 dolar/kilograma düştü.

Pazarlarda salgındaki dördüncü dalgaya rağmen büyüme beklentileri ile talep artışı sürüyor. Buna bağlı olarak haziran ayında inşaat malzemeleri ürünlerinde tarihi aylık ihracat rekoru kırıldı. Temmuz ayında ise dış talep devam etmesine karşın çalışma gün sayısının azalması nedeniyle ihracat artışında yavaşlama yaşandı. Ağustos ayından itibaren ihracat artışının tekrar hızlanması bekleniyor.

Alt ürün gruplarında ihracat miktar olarak azaldı

2021 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Miktar olarak gerileme, değer ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. Geçen yılın temmuz ayı Kovid-19 salgının etkilerinin azalmaya başladığı bir ay oldu. Bu nedenle bu yılın temmuz ayında baz etkileri de azaldı. Ancak esas etki çalışma gün sayılarındaki düşüşten kaynaklandı.

Temmuz ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı temmuz ayına göre yükseldi. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış etkili oldu. Temmuz ayında demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 yükseldi. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 38,8, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 23, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 15 yükseldi.

Temmuz ayında 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat miktar olarak geçen yılın temmuz ayının altında gerçekleşti. Temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 17,2 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Miktar olarak ihracat elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 17,9 ve mineral ürünlerde ise yüzde 10,5 azaldı.

2021 yılının temmuz ayında 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışlar gerçekleşti. Yüksek artışlarda baz etkisi ile fiyat artışları etkisi de bulunuyor. Temmuz ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 41,9 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı. Temmuz ayında değer olarak ihracat artışı metal bazlı ürünlerde 35,2 olarak gerçekleşti. Gerileme ise prefabrik yapılar ve mineral ürünlerde oldu.

Türkiye, İhracat, İnşaat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İnşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında 2,33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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