Son Dakika Haberleri: İnşaat malzemeleri ihracatında Avrupa ve Asya geriledi, Afrika arttı
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İnşaat malzemeleri ihracatında Avrupa ve Asya geriledi, Afrika arttı

1 saat önce

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

İnşaat malzemeleri ihracatında Avrupa ve Asya geriledi, Afrika arttı, System.String[]

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Buna göre, sektörün İhracatı Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerine azalırken, Afrika'ya arttı.

Türkiye, Avrupa, Afrika, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46 
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