İnşaat malzemeleri ihracatında Avrupa ve Asya geriledi, Afrika arttı

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Buna göre, sektörün İhracatı Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerine azalırken, Afrika'ya arttı.