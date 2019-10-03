İnşaat malzemeleri ihracatında Avrupa ve Asya geriledi, Afrika arttı
1 saat önce
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Buna göre, sektörün İhracatı Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerine azalırken, Afrika'ya arttı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:46
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