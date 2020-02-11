İnşaat malzemeleri ihracatında birim değer yüzde 20.8 düştü

Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık ayı sonuçlarına göre; 2019 yılında ilk kez 50 milyon tonu aşan inşaat malzemeleri ihracatında birim değeryüzde 20.8 düştü.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2019 sonuçları açıklandı.

İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak bir önceki yıla göre yüzde 25.8 arttı ve 51.68 milyon tona yükseldi. İhracat ortalama birim fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 20.8 düştü ve 0.42 dolar/kg oldu. İç talepteki keskin daralma nedeniyle sanayi ihracata ağırlık verdi, ancak yoğun rekabet ihracat birim fiyatlarını düşürdü.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 22.1 azaldı ve 2.53 milyon tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise yüzde 16.2 düştü ve 6.79 milyar dolara indi. Böylece inşaat malzemeleri ithalatı 2009 yılından sonraki en düşük değerde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise yıllık yüzde 7.6 artarak 2.68 dolar/kg oldu.

İMSAD verilerine göre, inşaat malzemeleri sanayisinde sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 39.6 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan bir diğer alt sektör yüzde 30.8 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat miktarı yüzde 18.8 arttı. Demir çelik ürünleri ihracatı miktar olarak sadece yüzde 0.6 arttı. İhracatı miktar olarak gerileyen tek alt sanayi grubu yüzde 15.4 ile prefabrik yapılar oldu.

Sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat değer olarak geçen yılın üzerine çıktı. Değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 11.4 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti.

Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 10.8 arttı. Değer olarak ihracatı düşen üç alt sektör ise yüzde 8.7 ile demir çelik ürünleri, yüzde 2.0 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatları son olarak yüzde 3.3 ile prefabrik yapılar oldu.

Sekiz alt ürün grubundan yedisinin ihracat birim fiyatları 2018 yılına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Birim fiyatı artan tek sektör yüzde 14.4 ile prefabrik yapılar oldu.

Mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 20 düştü. Ağaç ve ahşap ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 14.9 geriledi. Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatı da yüzde 10.9 azaldı. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2019 yılında yüzde 6.4 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

Açıklamaya göre, Türkiye sanayisi daralan iç talep nedeniyle ağırlığını ihracata verdi. Hemen hemen tüm sanayiler iç talepteki daralmayı ihracat pazarları ile ikame etmeye çalıştı.

Sanayi ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 1.5 arttı ve 138.25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2019 yılında yüzde 23.7 arttı ve 97.46 milyon tona ulaştı. Miktar olarak tarihin en yüksek sanayi malı ihracatı yaşandı.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise geçen yıla göre yüzde 17.9 düştü ve 1.73 dolar/kg seviyesinden 1.42 dolar/kg seviyesine indi. Tüm sanayi mallarında ihracat artışı için fiyatlarda indirimler yapıldığı görüldü.