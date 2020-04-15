İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 7 yılın en düşüğüne indi - Son Dakika
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 7 yılın en düşüğüne indi

6 saat önce

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mart ayı sonuçlarına göre; faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik Endeks, küresel Covid-19 salgınının etkisiyle 71.44 puana inerek 2013 yılından bu yana en düşük düzeyini gördü.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 7 yılın en düşüğüne indi, System.String[]

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mart ayı sonuçlarına göre; faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik Endeks, küresel Covid-19 salgınının etkisiyle 71.44 puana inerek 2013 yılından bu yana en düşük düzeyini gördü.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Mart 2020 sonuçları açıklandı.

Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı:

"Bileşik Endeks, hazırlanmaya başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2013'ten bu yana birçok kez düşüş eğilimine giren İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde, 2016 Temmuz ve 2018 Ağustos ayları sonrası keskin düşüşler yaşandı. Ancak Bileşik Endeks'te en sert düşüş COVID-19 salgını etkileri ile ortaya çıktı. Küresel salgın, son 6 yılda yaşanan tüm krizlerden daha etkili oldu. Bu nedenle Bileşik Endeks'teki gelişmeleri, bundan sonra bir süre daha salgının seyri ve olası etkilerinin belirleyeceği öngörülüyor."

COVID-19 etkilerinin büyük ölçüde yansıdığı Bileşik Endeks mart ayında sert bir düşüşle 4.09 puan geriledi. Bileşik Endeks dip seviyelerden toparlanma eğiliminde iken yeni bir dip ile karşılaştığı Mart ayında 71.44 puana indi.

Mart ayındaki bu düşüş ile Bileşik Endeks ilk açıklanmaya başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana ölçülen en düşük seviyesine indi. Bileşik Endeks bundan önce en düşük seviyesini 72.89 puan ile 2019 yılı ağustos ayında görmüştü.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler mart ayında önemli ölçüde düşüş gösterdi. Normalde mevsimsellik etkileri ile şubat ayında hissedilir şekilde hareketlenen faaliyetler mart ayında COVID-19 salgının yarattığı etkiler ile gerileme gösterdi.

Faaliyetler en canlı aylarına girecekken kesintiye uğradı ve 2015 yılı aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 2.9 puan geriledi. Yurtiçi satışlarda mart ayında kademeli bir gerileme yaşandı. İhracat ise en çok etkilenen faaliyet oldu ve mart ayında sert düşüş gösterdi.

Üretimde mart ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Cirolar iç satışlardaki ve ihracattaki düşüşlere bağlı olarak önemli ölçüde geriledi.

Mart ayında inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en sert düşüşlerden biri yaşandı.


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:11 Kaynak: DHA

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